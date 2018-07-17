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Бейл вирішив залишитись в Реалі, – ЗМІ

15:20 469 Читать на русском
Бейл вирішив залишитись в Реалі, – ЗМІ
Гарет Бейл / Фото AFP

Півзахисник Реала Гарет Бейл не покидатиме мадридський клуб цього літа.

Гарет Бейл провів бесіду з головним тренером Реала Хуленом Лопетегі, після чого прийняв рішення залишитись в мадридському клубі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, іспанський фахівець запевнив Бейла, що той буде відігравати велику роль в команді після переходу Кріштіану Роналду в Ювентус.

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Лопетегі сказав, що він прихильник таланту валлійця і розраховує на нього в новому сезоні як на одного з ключових гравців команди.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за футболіста 90 млн фунтів.

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