Бейл вирішив залишитись в Реалі, – ЗМІ

Півзахисник Реала Гарет Бейл не покидатиме мадридський клуб цього літа.

Гарет Бейл провів бесіду з головним тренером Реала Хуленом Лопетегі, після чого прийняв рішення залишитись в мадридському клубі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, іспанський фахівець запевнив Бейла, що той буде відігравати велику роль в команді після переходу Кріштіану Роналду в Ювентус.

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Лопетегі сказав, що він прихильник таланту валлійця і розраховує на нього в новому сезоні як на одного з ключових гравців команди.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за футболіста 90 млн фунтів.

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