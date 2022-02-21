Гарет Бейл піде з Реала по завершенні сезону 2021/22. Влітку у валлійця завершується контракт, тому він залишить королівський клуб на правах вільного агента.

Збірна України має шанс змусити Бейла завершити кар'єру

На 4-разового переможця Ліги чемпіонів вже є низка претендентів. Зокрема, у послугах досвідченого вінгера зацікавлені клуби АПЛ та МЛС. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

У поточному сезоні Бейл не отримує довіри від Карло Анчелотті. Гарет зіграв за Реал тільки 5 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює 32-річного валлійця в 5 млн євро. Раніше повідомлялося, що вінгер може повернутися в Тоттенхем, але не виключений навіть варіант завершення кар'єри.