Гарет Бейл вирушив до столиці Англії для проходження медогляду у таборі Тоттенхема, повідомляє Sky Sports.

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Після успішної здачі усіх тестів сторони підпишуть угоду про співпрацю. Також у напрямку Лондона летить захисник мадридців Серхіо Регілон, який також має приєднатись до команди Жозе Моурінью.

Раніше повідомлялось, що Гарет захищатиме кольори лондонського клубу на правах оренди. Нагадаємо, Бейл має великий досвід виступів за Тоттенхем (2007-2013 роки).

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