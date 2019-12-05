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Бейл вилетів перед Ель Класіко – Реал сколихнула епідемія травм

17:27 271 Читать на русском
Бейл вилетів перед Ель Класіко – Реал сколихнула епідемія травм
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Лазарет мадридського Реала поповнився черговим футболістом.

Півзахисник збірної Уельсу та мадридського Реала Гарет Бейл отримав травму, повідомляє іспанське видання Marca. Футболіст відчув дискомфорт у двоголовому м'язі стегна і орієнтовно пропустить весь наступний тиждень.

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30-річний вінгер не зіграє у чемпіонаті Іспанії з Еспаньйолом і пропустить останній матч групового розіграшу Ліги чемпіонів проти Брюгге. За обережними прогнозами Бейл мав би встигнути відновитись до гри з Барселоною, яка відбудеться 18 грудня.

Нагадаємо, окрім Бейла в лазареті "вершкових" перебувають Еден Азар, Марсело, Марко Асенсіо, Хамес Родрігес і Лукас Васкес.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл
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