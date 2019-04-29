Бейл відмовився їхати з командою на автобусі після матчу проти Райо Вальєкано

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл продовжує показувати своє невдоволення станом справ у команді.

Футболіст мадридського Реала після виїзної поразки від Райо Вальєкано (0:1) відмовився сідати до автобуса клубу разом із командою. До аеропорту валлієць відправився на автомобілі, звідки полетів на приватному літаку, передає Marca.

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Після гри наставник Реала Зінедін Зідан заявив, що він не впевнений у тому, що Бейл хоч трохи сфокусований на взаємодії з командою. Також повідомляється, що перед тим, як відправитися до летовища самостійно, гравець все-таки попросив дозволу у Зідана. Чи отримав валлієць згоду від французького тренера – невідомо.

Раніше повідомлялося про те, що "вершкові" можуть віддати Гарета в оренду, якщо не знайдеться клуб, який буде готовий придбати футболіста.

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