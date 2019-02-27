Бейл уникнув покарання за жест в матчі проти Атлетіко

Бейл уникне покарання за жест в матчі проти Атлетіко / фото: AS

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) вирішив не карати Гарета Бейла за жест, який валлієць продемонстрував на Ванда Метрополітано.

Нагадаємо, вінгер Реала Гарет Бейл після голу у ворота Атлетіко зобразив жест, який схожий на непристойний.

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Однак у Дисциплінарному комітеті Королівської федерації футболу Іспанії вирішили, що недостатньо підстав для того, щоб вважати, що цей жест адресований саме вболівальникам Атлетіко, повідомляє El Mundo.

Також цей жест не зазначив арбітр зустрічі Мартінес Мунуера у своєму протоколі. Нагадаємо, що Ла Ліга засудила поведінку валлійця та вимагала для нього до 12 матчів дискваліфікації, як прописано у регламенті.

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