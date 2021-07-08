Попри не надто вдалу гру на футбольному полі, Гарет Бейл чудово виконує сімейні обов'язки.

7 липня родина Бейлів поповнилась. На світ народився хлопчик, про що зірка Реала та збірної Уельсу повідомив у своєму Instagram.

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Його назвали Ксандер Френк Бейл. Він став вже четвертою дитиною Гарета та Емми. Подружжя ще виховує дочок Наву Валентину та Альбу Вайолет, а також сина Акселя Шарля.

Зауважимо, валлієць минулий сезон провів в оренді за Тоттенхем, де встиг відіграти 34 поєдинки у всіх турнірах (16 голів та 3 результативні передачі). Наразі він повернувся у Реал.

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