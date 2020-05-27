Бейл різко відповів фанатам Реала – вони вбивають мотивацію валлійця

Вінгер Реала Гарет Бейл не може впоратись з критикою від вболівальників мадридського клубу.

"Коли вони починають свистіти – ви почуваєтесь гірше, ви втрачаєте впевненість. Коли ви не реалізували момент і вони освистують вас, ваша мотивація зменшується. Мене освистували 80 тисяч на Бернабеу, і я питаю себе: За що?

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Чому вони це роблять? Це важке питання. Я намагаюсь допомогти команді, щоб фанати були щасливі, але все навпаки. Вони далі свистять, і ви відчуваєте себе гірше, ви втрачаєте впевненість у собі і демонструєте низький рівень гри, а потім фани стають ще злішими", – цитує Гарета Marca.

Нагадаємо, чинний контракт Бейла розрахований до літа 2022. За інформацією ЗМІ, через конфлікт з фанами та непорозуміння з тренерським штабом – валлієць вже влітку може покинути Мадрид.

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