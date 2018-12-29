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Бейл провів найрезультативніший рік у кар'єрі

17:29 225 Читать на русском
Бейл провів найрезультативніший рік у кар'єрі
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Гарет Бейл забив 27 голів у складі Реала в 2018 році, що стало його особистим рекордом.

Гарет Бейл може занести собі в актив 2018 рік. Валлієць вперше в кар'єрі протягом одного календарного року забив 27 голів, повідомляє офіційний сайт Реала.

Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік

Попереднім рекордом Гарета був 2013 рік, коли він забив 25 голів за Тоттенхем та Реал, перейшовши в "королівський клуб" за рекордні на той момент 100 млн євро.

Варто зазначити, що Бейл став головним героєм фіналу Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський, відзначившись дублем у ворота Ліверпуля, а один з м'ячів був забитий бісіклетою.

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Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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