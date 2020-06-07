Бейл пропустив тренування Реала за рішенням Зідана

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл не зміг взяти участь у тренувальному занятті "вершкових" у суботу. Таке рішення прийняв головний тренер команди Зінедін Зідан.

Валлієць пропустив двосторонній поєдинок мадридців через запобіжні заходи, стверджує Marca.

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У Бейла діагностували перевтому. Через це керманич "вершкових" Зідан вирішив поберегти вінгера. Він не тільки не зіграв у двосторонці, а й пропустив суботнє тренування Реала. Зі схожих мотивів пропустив тренувальний матч і форвард Маріано Діас.

Відзначимо, що вже 14 червня "вершкові" відновлять участь у чемпіонаті Іспанії. У рамках 28-го туру Ла Ліги Реал зіграє вдома проти Ейбара.

До слова, в нинішньому сезоні Гарет Бейл провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти.

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