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Бейл пропустив тренування Реала за рішенням Зідана

10:47 180 Читать на русском
Бейл пропустив тренування Реала за рішенням Зідана
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл не зміг взяти участь у тренувальному занятті "вершкових" у суботу. Таке рішення прийняв головний тренер команди Зінедін Зідан.

Валлієць пропустив двосторонній поєдинок мадридців через запобіжні заходи, стверджує Marca.

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У Бейла діагностували перевтому. Через це керманич "вершкових" Зідан вирішив поберегти вінгера. Він не тільки не зіграв у двосторонці, а й пропустив суботнє тренування Реала. Зі схожих мотивів пропустив тренувальний матч і форвард Маріано Діас.

Відзначимо, що вже 14 червня "вершкові" відновлять участь у чемпіонаті Іспанії. У рамках 28-го туру Ла Ліги Реал зіграє вдома проти Ейбара.

До слова, в нинішньому сезоні Гарет Бейл провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти.

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Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Маріано Діас Маріано Діас
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