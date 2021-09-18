Реал втратив зіркового вінгера на два місяці через серйозну травму.

Бейл минулого тижня травмував праву ногу, через що не зіграв з Сельтою та Інтером. Детальніше обстеження показало, що в Гарета розрив м'язу підколінного сухожилля, повідомляє AS.

Валлієць пропустить щонайменше 8 тижнів і повернеться на поле не раніше середини листопада. Таким чином Бейл пропустить обидва матчі з Шахтарем (19 жовтня та 3 листопада) у Лізі чемпіонів.

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Хроніка травм Бейла в Реалі: