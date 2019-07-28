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Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін

08:50 689 Читать на русском
Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Гарет Бейл невдовзі має стати гравцем китайського Цзянсу Сунін.

Китайський Цзянсу Сунін перебуває за крок від підписання валлійського вінгера Гарета Бейла, повідомляє Transfer News. Футболіст вже прибув у Китай для підписання контракту з клубом.

Бейл покине Реал та узгодив контракт з китайським клубом, – Marca

Гравець не зміг проявити себе належним чином у минулому сезоні і не входить у плани Зінедіна Зідана, через що "вершкові" прагнуть позбутись його. Сам Бейл не спішив покидати Сантьяго Бернабеу.

Гарет перебрався у Мадрид з Тоттенхема влітку 2013 року за рекордні на той момент 100 млн євро.

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