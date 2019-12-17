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Бейл практикувався у челенджі з пляшкою під час матчу проти Валенсії – черговий прояв байдужості валлійця до Реала

15:31 558 Читать на русском
Бейл практикувався у челенджі з пляшкою під час матчу проти Валенсії – черговий прояв байдужості валлійця до Реала
Каземіро та Гарет Бейл / Фото AS

Півзахисник Реала Гарет Бейл не надто переймався перебігом подій матчу 17-го туру Ла Ліги проти Валенсії (1:1).

78’ Карлос Солер
 
Карім Бензема 90+5’
78’ Карлос Солер
90+5’ Карім Бензема

Бейл розпочав матч з лави запасних, а з'явився на полі на 69-й хвилині. Поки його команда відчайдушно билась проти Валенсії, валлієць знайшов собі цікавіше заняття.

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На лаві 30-річний хавбек намагався виконати відомий челендж з пляшкою. Гарет повністю зосередився на підкиданні ємності, але, схоже, виконати завдання йому так і не вдалось.

У ЗМІ неодноразово піднімалась тема конфлікту Бейла з тренерським штабом та керівництвом Реала. В поточному сезоні Ла Ліги хавбек провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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