Бейл практикувався у челенджі з пляшкою під час матчу проти Валенсії – черговий прояв байдужості валлійця до Реала

Півзахисник Реала Гарет Бейл не надто переймався перебігом подій матчу 17-го туру Ла Ліги проти Валенсії (1:1).

Бейл розпочав матч з лави запасних, а з'явився на полі на 69-й хвилині. Поки його команда відчайдушно билась проти Валенсії, валлієць знайшов собі цікавіше заняття.

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На лаві 30-річний хавбек намагався виконати відомий челендж з пляшкою. Гарет повністю зосередився на підкиданні ємності, але, схоже, виконати завдання йому так і не вдалось.

У ЗМІ неодноразово піднімалась тема конфлікту Бейла з тренерським штабом та керівництвом Реала. В поточному сезоні Ла Ліги хавбек провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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