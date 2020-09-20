"Повернутися назад чудово. Це особливий клуб для мене, тут я зробив собі ім'я. Неймовірний клуб, чудові фанати. Сподіваюся, зможу відновити ігрову форму і допомогти команді. Сподіваюся, зможемо виграти трофеї.

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Я завжди думав, що було б добре повернутися, коли я покину Реал. Можливість з'явилася, і я відчуваю, що вона дуже вчасна для мене. Я голодний, я мотивований, я хочу допомагати команді. З нетерпінням чекаю матчів.

Погравши в Мадриді, вигравши трофеї, успішно виступивши на міжнародних турнірах зі збірною Уельсу, я відчуваю, що здобув менталітет переможця, розумію, як вигравати трофеї.

Ти не розумієш цього, поки не доходиш до фіналу, і виявляється, що ти знаєш, як впоратися з ситуацією, з нервами, тиском. Це все приходить з досвідом, і я сподіваюся передати його гравцям Тоттенхема, вселити в них трохи більше віри в те, що нам під силу виграти трофей. І це мета на новий сезон – не просто виграти трофей, а боротися на всіх фронтах", – цитує Бейла Independent.

Нагадаємо, Реал відпустив Бейла до табору "шпор" на правах однорічної оренди.

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