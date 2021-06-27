Як відомо, ще перед початком Євро-2020 почали з'являтися чутки, що Бейл вирішив завершити з футболом. Після матчу з Данією (1:4) журналіст вирішив запитати про це, але Бейл навіть не дослухав і пішов геть із флеш-зони.

Бейл агресивно відреагував на питання про завершення кар'єри у збірній після ганебного вильоту з Євро

"Я хочу продовжувати грати. Люди весь час ставлять дурні питання, але, очевидно, я люблю грати за Уельс. Я буду грати за Уельс до того дня, коли перестану грати в футбол взагалі.

Ми тільки почали відбірну кампанію на ЧС-2022. Нам потрібно використовувати досвід, здобутий на Євро. Я відчуваю, що у нас дуже хороший стиль гри, коли ми граємо добре, і нам потрібно підтримувати цю впевненість на високому рівні. Думаю, ми кваліфікуємося на наступний чемпіонат світу", – цитує Бейла Sky Sports з посиланням на S4C.

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