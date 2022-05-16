"Бейл йде з Реала. Що стосується Уельса, то подивимось. Все буде залежати від того, чи вийде команда на ЧС-2022. Тоді рішення й буде ухвалене.

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Найімовірніше, Гарет повернеться в Англію? Думаю, що так. Але подивимось, чи вийде Уельс на чемпіонат світу", – цитує Джонатана Барнетта Record.

Нагадаємо, валлієць перебрався у Реал у 2013-му році і загалом награв 258 матчів (106 голів та 67 асистів). Та останній сезон був для Бейла жахливим: лише 290 хвилин та один забитий м'яч.

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