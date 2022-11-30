"Це була важка гра проти дуже хорошої команди. Ми розчаровані результатом, але повинні розуміти, що пройшли довгий шлях, щоб досягти цього. Нам треба пишатися собою, тим, що ми тут. Ми віддали все і дуже розчаровані, тому що хотіли б грати краще, але реальність є такою. Повинні засвоїти уроки з цього досвіду і дивитися вперед.

Прем'єрний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Уельс – Англія – 0:3

Ми повинні подумати про те, наскільки далеко ми пройшли в збірній, яка тривалий час не проходила кваліфікацію. Ми не виправдали наших очікувань, але здобули великий досвід. Потрібно усвідомити та пишатися тим, що Уельс грав на чемпіонаті світу. Ми не можемо ні про що шкодувати.

Я продовжуватиму грати доти, доки можу і мене викликатимуть. Зараз ми переживаємо важкий момент, але мене це не зупинить. У березні розпочинається кваліфікаційний етап Євро-2024, і я сподіваюся бути у збірній", - сказав Бейл в інтерв'ю BBC Sport.

Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини