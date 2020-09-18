На дебют Гарета Бейла у старій-новій команді Моурінью і компанії доведеться трохи зачекати.

Валлійський півзахисник Реала Гарет Бейл, про перехід якого у Тоттенхем буде оголошено у найближчі години, не зможе допомогти своїй команді на полі щонайменше місяць, повідомляє видання Marca.

Бейл вилетів у Лондон для підписання контракту з Тоттенхемом

31-річний футболіст прибув у Лондон з незалікованою травмою. Лікарі "шпор" під час медогляду гравця оголосили свій невтішний вердикт – чотири тижні лазарету, що, однак, вже стало звичним для Бейла в останні роки.

Нагадаємо, Гарет має великий досвід виступів за Тоттенхем – у Лондоні футболіст провів 6 успішних років (з 2007 по 2013 роки), ставши на той час найдорожчим футболістом планети.

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