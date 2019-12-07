Бейл оновив власний рекорд по травмах

Рекорди і антирекорди бувають різними – півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл встигає "відзначатись" на всіх фронтах.

Як відомо, півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл отримав травму підколінного сухожилля, через яку не зможе взяти участь у майбутніх матчах проти Еспаньйола і Брюгге. Це пошкодження стало для Бейла вже 25-м з моменту переходу до складу "вершкових" у 2013 році, повідомляє іспанське видання AS.

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За шестирічний період у лондонському Тоттенхемі форвард отримав на одну травму менше. Таким чином, валлієць оновив власний рекорд за цим показником. У Реалі Гарет пропустив вже 90 матчів, в той час як у Тоттенхемі 30-річний футболіст не зміг взяти участь у 120 поєдинках.

У поточному сезоні Гарет прийняв участь в 10 матчах на клубному рівні (8 у чемпіонаті і 2 у Лізі чемпіонів), забив два голи та віддав дві результативні передачі.

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