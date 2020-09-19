Мадридський Реал відпустив Бейла у клуб із Лондона на правах однорічної оренди, повідомляє прес-служба Тоттенхема.

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Відзначимо, що 31-річний валієць не став важливим елементом у командних побудовах Зінедіна Зідана. У минулому сезоні Ла Ліги Гарет провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Нагадаємо, Гарет має великий досвід виступів за Тоттенхем – у Лондоні футболіст провів 6 успішних років (з 2007 по 2013 роки). Після цього Бейл перейшов у Реал, ставши на той час найдорожчим футболістом планети.

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