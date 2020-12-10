Кумедний епізод трапився між двома зірками "шпор" – Гаретом Бейлом і Сон Хин Міном.

"Мені вже набридло, це цікавить лише журналістів": Каріус пригадав легендарний фейл у фіналі Ліги чемпіонів

Кореєць вирішив спробувати себе у ролі голкіпера, але не надто впевнено відбив удар. Бейл відразу нагородив партнера прізвиськом "Каріус", нагадавши про фейли воротаря Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18. Саме валлієць тоді прошив руки стража воріт "червоних" і встановив остаточний рахунок 3:1 на користь Реала.

Нагадаємо, Бейл повернувся у Тоттенхем лише цього літа. Вінгер відзначився двома голами у 8 поєдинках.

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