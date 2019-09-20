toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - МАЛЬМЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - КАРПАТИ

Бейл не захотів тримати вимпел Реала перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ – дивна поведінка зірки мадридців

23:20 153 Читать на русском
Бейл не захотів тримати вимпел Реала перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ – дивна поведінка зірки мадридців
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл відзначився дивними діями перед грою першого туру ЛЧ проти ПСЖ.

14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє
 
14’ Анхель Ді Марія
34’ Анхель Ді Марія
90+1’ Тома Меньє

Валлієць не горів бажанням тримати традиційний передматчевий вимпел, на якому була зображена емблема Реала.

ПСЖ – Реал: проект Зідана на межі краху, королівський матч Ді Марії та його свити і провал Куртуа

Спочатку Бейл довго дивився на Рафаеля Варана перед тим, як все ж прийняти атрибут "вершкових". Втім, валлієць не захотів тримати його у своїх руках на командній фотографії і швиденько передав тканину Дані Карвахалю. Подібна поведінка Бейла викликала бурхливу реакцію фанатів Реала, які сумніваються у відданості британця.

Моурінью цікаво прокоментував своє можливе призначення в Реал

Нагадаємо, матч проти ПСЖ завершився для мадридців ганебною поразкою з рахунком 0:3.

blog_ava
Динамо – Мальме: Жерсон страждає, Михайличенко ридає, а Циганков демонструє неймовірну жертовність, найкращий – захисник
01:07
19536
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини ПСЖ - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
15
хв
Львів
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук