Бейл не захотів тримати вимпел Реала перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСЖ – дивна поведінка зірки мадридців

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл відзначився дивними діями перед грою першого туру ЛЧ проти ПСЖ.

Валлієць не горів бажанням тримати традиційний передматчевий вимпел, на якому була зображена емблема Реала.

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Спочатку Бейл довго дивився на Рафаеля Варана перед тим, як все ж прийняти атрибут "вершкових". Втім, валлієць не захотів тримати його у своїх руках на командній фотографії і швиденько передав тканину Дані Карвахалю. Подібна поведінка Бейла викликала бурхливу реакцію фанатів Реала, які сумніваються у відданості британця.

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Нагадаємо, матч проти ПСЖ завершився для мадридців ганебною поразкою з рахунком 0:3.