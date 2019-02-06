Бейл: Не розмовляв з Зіданом після фіналу Ліги чемпіонів, я був дуже засмучений, що не потрапив до стартового складу

Вінгер Реала Гарет Бейл розповів, що був засмучений через непотрапляння у стартовий склад "вершкових" на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Зідан не говорив зі мною про це. З того часу я з ним взагалі не розмовляв. Наші відносини були хорошими. Я б не сказав, що ми були кращими друзями, це були просто нормальні професіональні відносини.

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Я був дуже засмучений, що не потрапив до стартового складу. Я грав добре з того часу, як повернувся після травми в грудні. Я забив п'ять голів в останніх чотирьох матчах сезону і відчував, що заслужив право вийти на поле з самого початку матчу.

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Я не відчував, що повинен щось доводити. Хотів зробити це для себе і для команди. Якщо береш участь в якомусь фіналі, то завжди хочеш повернутися додому з трофеєм, незалежно від того, що потрібно зробити. Якщо це означало чекати, щоб вийти в останні 30 хвилин матчу, нехай буде так", – цитує Бейла FourFourTwo.