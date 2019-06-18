Бейл не покине Реал, – агент валлійця

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл не піде в оренду в літнє трансферне вікно. Про це агент валлійця Джонатан Барнет розповів у коментарі Sky Sports.

"Більші шанси, що я виграю забіг в Аскоті (маленьке місто, в якому щорічно проходять кінні перегони – Футбол 24), ніж він піде в оренду. Цього не трапиться.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

Не думаю, що він хоче йти в оренду. Йому чудово живеться в Іспанії. Має статися щось неймовірне для нього, щоб він захотів піти, а варіантів із орендами в нашому "меню" немає. Вочевидь, ситуація Гарета в Реалі не покращилася. Думаю, що пан Зідан вирішив, що може обійтися без нього, тому поживемо-побачимо", – відзначив агент.

Нагадаємо, що керівництво мадридського Реала планує продати Бейла влітку, щоб збалансувати трансферні витрати та відповідати вимогам фінансового фейр-плей.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує