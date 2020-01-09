Бейл не переїде в МЛС – агент зірки Реала окреслив майбутнє гравця

Джонатан Барнетт, який є агентом хавбека Реала Гарета Бейла, впевнений, що його клієнт залишиться в Мадриді.

"Гарет не зацікавлений у переході в МЛС. Він нікуди не піде з Реала в січні, і дуже малоймовірно, що зробить це влітку", – цитує Барнетта ESPN.

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Раніше у ЗМІ поширювалась інформація, що 30-річний валлієць мав конфлікт з головним тренером "вершкових" Зінедіном Зіданом, але француз її спростував. Також Гарет не користується прихильністю фанів Реала, які звинувачують гравця у неповазі до королівського клубу.

В поточному сезоні Ла Ліги Бейл провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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