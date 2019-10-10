Бейл може повернутися до Англії, – ЗМІ

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл може бути орендований англійським Манчестер Юнайтед у січні.

Опальний валлієць повернувся на радари "червоних дияволів", стверджує Talksport.

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За інформацією видання, переїзд Бейла на Олд Траффорд став ближчим через черговий конфлікт із тренером Реала Зінедіном Зіданом. Влітку вихованець Саутгемптона міг опинитися в Китаї, але його трансфер зірвався в останній момент. Керманич мадридців публічно натякав, що Бейл не має майбутнього на Бернабеу, проте сезон 2019/20 той розпочав гравцем основної обойми Реала.

У нинішньому сезоні в активі Гарета Бейла 6 матчів у Прімері, в яких він забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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