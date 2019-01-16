Бейл може покинути Реал через Brexit

Атакувальний півзахисник Реала Гарет Бейл може втратити роботу в мадридському Реалі.

Великобританія найближчим часом може ухвалити законопроект про негайний вихід із Євросоюзу. Попередньою датою виходу призначено 29 березня. Якщо рішення приймуть, то громадянам Великобританії буде потрібно отримувати дозвіл на роботу в країнах ЄС в загальному порядку.

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Це стосуватиметься і футболістів. Для прикладу, Гарет Бейл не зможе виступати за мадридський Реал з 1-го квітня, поки не отримає дозвіл на роботу. Це може спровокувати "вершкових" на негайний трансфер гравця.

В поточному сезоні Прімери валієць провів 15 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та одним асистом. Зараз Бейл знаходиться у лазареті Реала через чергову травму.

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