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Бейл: Ми з Роналду відмінно ладнали, проблем не було

16:25 201 Читать на русском
Бейл: Ми з Роналду відмінно ладнали, проблем не було
Гарет Бейл / Reuters

Півзахисник Реала Гарет Бейл розповів про свої стосунки з колишнім форвардом мадридської команди Кріштіану Роналду.

"Кріштіану – неймовірний гравець, я насолоджувався, виступаючи з ним в одній команді.

Поки Роналду готувався забивати Україні, фанати здавали квитки, або Португалія чекає "найкращого гравця світу"

Звичайно, медіа намагаються створювати хайп навколо проблем, яких ніколи не існувало. Ми відмінно ладнали.

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Роналду чудовий футболіст і дуже багато зробив для клубу, враховуючи, скільки він забивав. Кріштіану був неймовірним гравцем і залишається ним", – сказав Бейл в інтерв'ю BT Sport.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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