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Бейл і Йовіч можуть не зіграти проти Леванте

19 лютого 16:25 173 Читать на русском
Бейл і Йовіч можуть не зіграти проти Леванте
Гарет Бейл / Getty Images

Лазарет "галактікос" поповнився ще двома гравцями.

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл сьогодні, 19 лютого, не зміг провести повноцінне тренування з командою через загострення гастроентериту (запалення шлунково-кишкового тракту), повідомляє видання AS. Гравець покинув клубну базу на власному авто.

Бейл тренувався з гіпсом на руці

Аналогічні проблеми виникли у ще одного гравця команди – сербського форварда Луки Йовіча. Як наслідок, участь обох футболістів у матчі 25-го туру Ла Ліги проти Леванте під питанням, однак до матчу 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті вони повинні бути готові.

Нагадаємо, поєдинок проти Леванте "вершкові" проведуть на виїзді 22 лютого (початок матчу о 22:00), а Манчетер Сіті прийматимуть 26 лютого на Сантьяго Бернабеу (початок матчу о 22:00).

До слова, 1 березня на арені в Мадриді відбудеться чергове Ель Класіко – Реал зійдеться у протистоянні з Барселоною.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Лука Йовіч Лука Йовіч
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