Бейл хоче взимку покинути Реал – оточення валлійця прокоментувало чутки про Манчестер Сіті

Вінгер Реала Гарет Бейл вирішив змінити місце праці, переконують іспанські ЗМІ.

Гарет Бейл не має наміру затримуватись в Мадриді та вже взимку хоче покинути Реал, повідомляє Jugones з посиланням на оточення гравця.

Реал готовий запропонувати за Стерлінга 70 млн фунтів і Бейла

Також джерело спростувало чутки, що Реал пропонував Манчестер Сіті за Рахіма Стерлінга 70 млн фунтів та Гарета Бейла.

У 30-річного хавбека залишись 2 потенційних варіанти в АПЛ (Тоттенхем та Манчестер Юнайтед), а також чемпіонат Китаю.

В поточному сезоні Ла Ліги Бейл провів 6 матчів, в яких відзначився двома голами та віддав стільки ж асистів.

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