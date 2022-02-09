Бейл готує свій третій прихід у Тоттенхем – валлієць на прощання хоче витрусити з Реала останню копійку
Вінгер Реала Гарет Бейл вже визначився, де виступатиме у сезоні 2022/23.
Зірковий валлієць має попередню угоду з Тоттенхемом, стверджує El Nacional.
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Для 32-річного Бейла це може бути третій період у складі "шпор". Його трансфер обговорювався ще під час зимового вікна, однак вінгер вирішив дограти сезон на Сантьяго Бернабеу. Опальний гравець хоче отримати від Реала все до останньої копійки, а після 30 червня обирати собі новий клуб вільним агентом.
Додамо, що у поточному сезоні Бейл провів лише 3 матчі і забив один м'яч. У 2013 році Реал заплатив за зірку Тоттенхема 96 млн фунтів, що на той час стало рекордом "вершкових".
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