Зірковий валлієць має попередню угоду з Тоттенхемом, стверджує El Nacional.

Бейл висміяв Азара з лави запасних – бельгієць розминався півгодини, але на поле так і не вийшов

Для 32-річного Бейла це може бути третій період у складі "шпор". Його трансфер обговорювався ще під час зимового вікна, однак вінгер вирішив дограти сезон на Сантьяго Бернабеу. Опальний гравець хоче отримати від Реала все до останньої копійки, а після 30 червня обирати собі новий клуб вільним агентом.

Додамо, що у поточному сезоні Бейл провів лише 3 матчі і забив один м'яч. У 2013 році Реал заплатив за зірку Тоттенхема 96 млн фунтів, що на той час стало рекордом "вершкових".

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ