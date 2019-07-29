Бейл був готовий до переїзду в Китай – родина гравця підтримала це рішення

Вінгер Реала Гарет Бейл мав бажання продовжити кар'єру в китайській Суперлізі.

Агент Гарета Бейла Джонатан Барнет спростував інформацію, що родина валлійця не підтримала рішення перейти в Цзянсу Сунін і стала причиною зриву трансферу.

"Зідан не любить Бейла", – агент валлійця продовжує ховати шанси вінгера залишитись в Реалі

"Усі історії про те, що Гарет або його родина стали причиною зриву переходу, є абсолютно неправдивими", – цитує Барнетта Sky Sports.

Окрім цього була інформація, що з переговорів в останній момент вийшов мадридський Реал, але Зінедін Зідан все одно не розраховує на футболіста.