Бейл: Було б чудово нарешті обіграти Модріча

Півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти Хорватії.

"Коли ми граємо з хорватами, ми вічно програємо з різницею в один гол в рівній боротьбі.

Бейл може повернутися до Англії, – ЗМІ

Ми з Модрічем добре знаємо один одного після стількох років в Тоттенхемі і Реалі. Було б чудово нарешті обіграти його, тому що хорвати вже перемагали нас кілька разів", – цитує Бейла Marca.

Нагадаємо, збірна Хорватії очолює відбіркову групу Е, маючи у своєму активі 13 очок після 6 матчів. Уельс посідає 4 місце в групі, маючи 7 очок і одну гру в запасі. Очна зустріч збірних Уельсу та Хорватії пройде 13 жовтня у Кардіффі.

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