toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Бейл: Було б чудово нарешті обіграти Модріча

21:30 197 Читать на русском
Бейл: Було б чудово нарешті обіграти Модріча
Гарет Бейл / The Mirror

Півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти Хорватії.

 

"Коли ми граємо з хорватами, ми вічно програємо з різницею в один гол в рівній боротьбі.

Бейл може повернутися до Англії, – ЗМІ

Ми з Модрічем добре знаємо один одного після стількох років в Тоттенхемі і Реалі. Було б чудово нарешті обіграти його, тому що хорвати вже перемагали нас кілька разів", – цитує Бейла Marca.

Нагадаємо, збірна Хорватії очолює відбіркову групу Е, маючи у своєму активі 13 очок після 6 матчів. Уельс посідає 4 місце в групі, маючи 7 очок і одну гру в запасі. Очна зустріч збірних Уельсу та Хорватії пройде 13 жовтня у Кардіффі.

Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідбору

blog_ava
Україна – Литва: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
01:01
5170
Теги
Євро-2020 Уельс - Хорватія Гарет Бейл Гарет Бейл Лука Модріч Лука Модріч Хорватія Хорватія Уельс Уельс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
10
хв
Словенія
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук