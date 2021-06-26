Бейл агресивно відреагував на питання про завершення кар'єри у збірній після ганебного вильоту з Євро
Вінгер збірної Уельсу Гарет Бейл болісно сприйняв поразку від Данії (0:4) в 1/8 фіналу Євро.
"Гра пішла зовсім не так, як ми хотіли. Гадаю, ми почали дуже добре, але потім все змінилося. Ми спробували зіграти краще в другому таймі, але знову пропустили, і після цього втратили кураж.
Уельс – Данія – 0:4 – відео голів і огляд матчу
Підсумок матчу нас дуже засмутив. Хлопці пригнічені і розлючені, це зрозуміло. Я волів би закінчити турнір інакше. Дуже прикро – все, що я можу сказати. Ми втратили шанс, але принаймні поборолися. Я однаково пишаюся нашими гравцями", – цитує Бейла офіційний сайт УЄФА.
Також журналіст запитав зірку "драконів" про завершення кар'єри у збірній. Бейл навіть не дослухав питання і пішов, не попрощавшись.
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