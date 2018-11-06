Бейл – головна трансферна ціль Манчестер Юнайтед

Вінгер Реала Гарет Бейл може повернутись на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений у послугах вінгера Реала Гарета Бейла. Манкуніанці спробують придбати валлійця під час літнього трансферного вікна, інформує Don Balon.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Керівництво "вершкових" розчарувалось у лідерських якостях Гарета, який повинен був взяти роль вожака команди та повести її за собою після відходу Роналду, проте цього не сталось і тепер Реал розглядає можливість продажу футболіста.

"Червоні дияволи" сподіваються, що Бейлу на Туманному Альбіоні вдасться перезавантажити кар'єру і виступати в АПЛ не менш успішно, ніж це було за часів кар'єру у Тоттенхемі.

Ювентус налаштований підписати Модріча, – Don Balon