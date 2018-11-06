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Бейл – головна трансферна ціль Манчестер Юнайтед

17:45 837 Читать на русском
Бейл – головна трансферна ціль Манчестер Юнайтед
Гарет Бейл / AFP

Вінгер Реала Гарет Бейл може повернутись на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений у послугах вінгера Реала Гарета Бейла. Манкуніанці спробують придбати валлійця під час літнього трансферного вікна, інформує Don Balon.

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Керівництво "вершкових" розчарувалось у лідерських якостях Гарета, який повинен був взяти роль вожака команди та повести її за собою після відходу Роналду, проте цього не сталось і тепер Реал розглядає можливість продажу футболіста.

"Червоні дияволи" сподіваються, що Бейлу на Туманному Альбіоні вдасться перезавантажити кар'єру і виступати в АПЛ не менш успішно, ніж це було за часів кар'єру у Тоттенхемі.

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Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед
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