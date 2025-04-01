"Тоді інтернет-сайтів не було, і ми телефони не читали. Хотілося пройтися, купити якусь газетку, подивитися, що там пишуть. Ми весь час так робили. Побачили газету з надписом "Бей, Хохлов, спасай Россию" і дуже роздратувалися.

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Насправді вони таким чином підігравали нам більше. Там ще були якісь ролики, пов’язані з голкіпером, щось таке. Я погано пам'ятаю. А вийшло так, що Філімонов сам собі закинув. Вони казали-казали, а самі пропустили.

Ми весь час, якщо виходили проти РФ, то, звісно, тільки перемогти, ціль одна. Так воно було і раніше – думаю, з тих часів, як Москва дуже багато травила Лобановського, бо він не так думав, як усі інші в СРСР. І вони його весь час хотіли принизити", – заявив Ващук в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що в 1999 році в матчі відбору на Євро Україна зіграла в нічию 1:1 проти збірної країни-агресора на виїзді. Цей результат позбавив РФ шансів на матчі плей-офф.

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