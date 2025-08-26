Бетіс зацікавлений у продовженні оренди Антоні, інформує El Desmarque. Повідомляється, що "зелено-білі" запропонували Манчестер Юнайтед ще одну оренду 25-річного бразильця, який провів останнє півріччя в Іспанії. Якщо "червоні дияволи" дадуть згоду на цей трансфер, Бетіс спробує викупити бразильця наступного літа.

Очікується, що Антоні повинен значно знизити свою заробітну плату, щоб вона була в межах лімітів Бетіса. Сам бразилець хоче залишитися в клубі, адже тут у нього є ігрова практика, яка потрібна йому для виклику на чемпіонат світу 2026 року.

Наразі джерело характеризує угоду як дуже складну через позицію МЮ. У свою чергу, Бетіс також повідомив, що не виходитиме за межі зарплатних лімітів для підписання Антоні.

У минулому сезоні вінгер провів 26 матчів в оренді, забив 9 м'ячів і віддав 5 асистів.

