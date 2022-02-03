Бетіс не залишив каменя на камені від Реал Сосьєдада у поєдинку 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок Іспанії 2021/22, 1/4 фіналу

Реал Сосьєдад – Бетіс – 0:4

Голи: Хуанмі, 12, 57, Вілліан Хосе, 83, (пен.), Руїбаль Гарсія, 87

У поєдинку Реал Сосьєдада та Бетіса визначалась третя путівка до півфіналу Кубка Іспанії. Перша половина вийшла досить рівною: Хуанмі на 12 хвилині відкрив рахунок у зустрічі після передачі Вільяма Карвалью, а Янузай відповів на 39 хвилині. Втім, гол бельгійця скасували через сумнівний офсайд, тож "вердібланкос" пішли на перерву переможцями.

А от у другому таймі Бетіс розбив суперника. Спочатку Хуанмі оформив дубль на 57 хвилині, а ближче до кінця матчу Вілліан Хосе та Руїбаль Гарсія встановили остаточний рахунок у зустрічі.

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0:4 – путівка до півфіналу Кубка Іспанії дісталась Бетісу. Останній учасник цієї стадії турніру визначиться сьогодні в матчі між Атлетіком та Реалом.

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