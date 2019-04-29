Бетіс завдяки голу в компенсований час врятував нічию з Еспаньйолом

В рамках заключного матчу 35-го туру іспанської Прімери Бетіс та Еспаньйол розписали результативну нічию.

Обидві команди ще мають шанси на місце у зоні Ліги Європи, але для продовження боротьби потрібно було за будь-яких умов перемагати. Андалусійці почали дуже потужно, вже до 2-ї хвилини створивши два вбивчі моменти – Каналес і Хоакін били по воротах, однак постріли заблокували. Втім, поступово каталонці прийшли до тями та відповіли непоганими ударами Мармоля та Іглесіаса, а на 37-й хвилині Борха закрутив м'яч точно в ліву дев'ятку – 0:1.

Бетіс офіційно викупив контракт Ло Чельсо у ПСЖ

На старті другого тайму гості могли подвоїти свою перевагу, однак Роке Хунка на 57-й хвилині пробив з меж штрафного трохи неточно. На 60-й Іглесіас таки забив другий гол Еспаньйола, однак його скасували через офсайд; постріл же Гуардадо з близької дистанції на 62-й пройшов над поперечиною. Бетіс міг покарати за марнотратство: на 73-й Ло Чельсо впав у штрафному, однак так і не заробив пенальті, а на 77-й Манді пробив поруч зі стійкою. Зрештою, на 90+4-й хвилині Феддаль замкнув довгу подачу з правого флангу точним ударом під поперечину, врятувавши Бетіс від поразки – 1:1.

Таким чином,Еспаньйол та Бетіс набрали по одному очку – загалом же в їх активі по 44 залікових бали. Команди посідають десяту та одинадцяту сходинку в турнірній таблиці, а до сьомого Атлетіка залишається шість пунктів.

Суперкубок Іспанії офіційно змінив формат, тепер у ньому гратимуть 4 команди – відомі перші учасники