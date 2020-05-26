toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Бетіс зацікавився талантом Реала Кубо

00:15 74 Читать на русском
Бетіс зацікавився талантом Реала Кубо
Такефуса Кубо / EFE

Півзахисник іспанської Мальорки Такефуса Кубо, права на якого належать мадридському Реалу, може продовжити кар'єру в севільському Бетісі.

"Зелено-білі" хочуть орендувати юного японця, повідомляє Mundo Deportivo.

Зідан визначився із майбутнім Едегора на Бернабеу

Кубо перебрався до Іспанії минулоріч, і Реал віддав його в оренду для адаптації до місцевих умов. У 18-річного хавбека наразі мало шансів закріпитися на Сантьяго Бернабеу, тому й наступний сезон він, вочевидь, проведе в іншому клубі. У послугах Кубо зацікавлений Бетіс. Окрім того, конкуренцію севільцям спробує нав'язати Реал Сосьєдад.

У нинішньому сезоні Такефуса Кубо провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Лунін кидає виклик Куртуа, вирок володарю Золотого м'яча – 10 війн у Реалі, фанати підказали Зідану рішення

blog_ava
Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні Мілана
25 травня
6120
Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Трансфери Реал Мадрид Такефуса Кубо Такефуса Кубо Мальорка Мальорка
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
28
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук