Бетіс зацікавився талантом Реала Кубо

Півзахисник іспанської Мальорки Такефуса Кубо, права на якого належать мадридському Реалу, може продовжити кар'єру в севільському Бетісі.

"Зелено-білі" хочуть орендувати юного японця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Кубо перебрався до Іспанії минулоріч, і Реал віддав його в оренду для адаптації до місцевих умов. У 18-річного хавбека наразі мало шансів закріпитися на Сантьяго Бернабеу, тому й наступний сезон він, вочевидь, проведе в іншому клубі. У послугах Кубо зацікавлений Бетіс. Окрім того, конкуренцію севільцям спробує нав'язати Реал Сосьєдад.

У нинішньому сезоні Такефуса Кубо провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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