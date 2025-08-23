Бетіс невдало розпочав чемпіонат, не зумівши втримати перемогу над новачком Ла Ліги. Ельче видряпав нічию, а "вердібланкос" створили не дуже багато моментів. Втім, це трапилось на виїзді – а от у першій домашці в новому сезоні севільці не збиралися втрачати очки. Тим паче, що в суперниках був скромний Алавес.

Насправді матч виявився не зовсім домашнім, адже проходив на Ла Картусі. Рідний Беніто Вільямарін відправився на реконструкцію. Можливо, саме тому андалусійці розпочали зустріч так натужно – а може їм заважав дощ. Поле так залило водою, що м'яч почасти не рухався.

Хай там як, вже на 3-й хвилині господарі мали пропускати гол метрів з 10-ти, надавши величезну вільну зону для Гуріді. От тільки баск пробив у голкіпера. Цей момент виявився найгострішим для Алавеса у цій зустрічі. Власне, цих моментів майже і не було.

А от підопічні Мануеля Пеллегріні зуміли зібратись. Ба більше – на 16-й хвилині вони вийшли вперед. Альтіміра видряпав відскок на правому фланзі й виконав подачу, Кучо замикав у падінні й влучив у захисника, а на підбиранні опинився Ло Чельсо. Джованні з лінії воротарського прошив Сіверу. 1:0!

Але не можна сказати, що Бетіс прямо домінував. Було лишень кілька перспективних ударів, а найкращий момент севільці запороли на 61-й хвилині. Класна комбінація у штрафному завершилась ударом Бельєріна з 11 метрів у правий нижній – голкіпер Алавеса парирував.

Вже у компенсований час Бакамбу виходив віч-на-віч і перекинув м'яч над Сіверою, однак гостей врятувала поперечка. Тим не менш, "вердібланкос" зуміли втримати необхідний результат. Фіналіст Ліги конференцій після нічиєї в 1-му турі Ла Ліги здобув мінімальну перемогу – дебютну в новому чемпіонаті!

