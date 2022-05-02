Тиждень тому Бетіс виграв Кубок Іспанії 2021/22, а в чемпіонаті все ще зберігає шанси на топ-4. Підопічним Мануеля Пеллегріні потрібно було обігрувати на виїзді Хетафе, який ще не гарантував собі місце в еліті на наступний сезон.

Зробити цього Бетісу не вдалося – обидві команди так і не змогли забити бодай гол. Нульова нічия, яка більше влаштувала Хетафе. Команда з передмістя Мадрида здобула важливий бал у боротьі за виживання, відірвавшись від зони вильоту на 5 очок.

Бетіс залишився п'ятим, відстаючи від Атлетіко на 3 пункти і маючи пекельний календар на фініші чемпіонату. "Зелено-білі" в останніх 4-х турах зіграють з Барселоною, Валенсією, Гранадою і Реалом. Втім, завдяки перемозі в Кубку путівка в Лігу Європи Бетісу вже гарантована.

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