Програму туру в Іспанії відкривало дербі Реалів у Севільї – Бетіс приймав Сосьєдад. Нічия у зустрічі на "Ла Картусі" не влаштовувала жодну з команд. Андалусійці підійшли до неї із 3-матчевою безвиграшною серією, а баски не знали перемог у жодному з матчів сезону.

Суперники добре налаштувались на перший тайм, видавши по 8 ударів. За відсотком володіння вони йшли на рівних, як і за успішністю єдиноборств та більшістю інших показників. Гості частіше заходили в штрафний (14:7 за дотиками), однак на гостроту дій це не вплинуло – "вердібланкос" награли на 0,51 очікуваний гол, а "чуррі-урдін" мали 0,47.

За такого розкладу рівний рахунок на табло не здивував. Рахунок вже на 7-й хвилині відкрив Бетіс. Героєм став Кучо Ернандес, який розстріляв ближню дев'ятку метрів з 11-ти – хоча більше вразив прорив Ло Чельсо з лівого флангу до карного майданчика. 1:0!

Сосьєдад зрівняв через шість хвилин внаслідок успішного пресингу й грубої обрізки Фірпо. Подальша атака продовжилась виходом Барренечеа Мугуруси віч-на-віч, однак той фактично запоров епізод. Йому пощастило знайти Браїса Мендеса – той прийняв скидку й з близької відстані покарав Бетіс. 1:1!

На жаль, у другому таймі протистояння не вийшло. На поле вийшла навіть не бліда тінь басків. Гості завдали всього 3 удари по воротах проти 13-ти у господарів. Можливо, на них так сильно повпливала помилка Реміро при подачі зі стандарту – голкіпер не зміг дотягнутись до подачі, а м'яч рикошетом від його долоні залетів у сітку. Ліга порахувала це як автогол.

На 69-й же хвилині Бетіс забив третій гол. Знову слід відзначити Ло Чельсо, якому вдалося розігнати контратаку. Джованні запустив Бельєріна правим флангом, той прострілив у центр штрафного, а Форнальс замкнув – 3:1!

Наприкінці поєдинку Еззалзулі міг і до розгрому справу довести. Абде увірвався на лівий край штрафного та з близької відстані вгатив у стійку. Ще за кілька хвилин він же покотив під удар Гарсії з п'яти метрів без спротиву, однак Пабло запустив м'яч у космос. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Бетіса з рахунком 3:1.

