Циганков повернувся у склад

Віктора дещо несподівано замінили у попередньому турі, знявши з гри на 51-й хвилині – у новому році наш земляк ще ніколи не грав менше ніж годину, якщо виходив у старті. Мічел пояснив заміну проблемами українця зі шлунком, які все ж вибили хавбека з колії. За тиждень вони зникли, тож Циганкова випустили в основі.

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Але обійтись без кадрових втрат не вдалося. На передматчевому тренуванні дискомфорт відчув правий фулбек Мартінес, якого довелося замінити на Франсеса. Наш голкіпер – Владислав Крапивцов – залишився у запасі.

Невисока ефективність Циганкова

На жаль, поєдинок проти Бетіса для Віктора не став успішним. Перш за все, українець не приніс особливої користі в атаці.

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Циганков займався звичними речами. Коротко обігрувався, створював трикутники для обіграшів, допомагав виходити з-під тиску – словом, відповідав за загальну динаміку на правому фланзі. От тільки всі ці дії були проведені далеко від чужих воріт, а біля власних він з'являвся рідко. Активної участі в білд-апі українець не брав, залишаючись у високих позиціях (що є вказівкою Мічела).

Екс-динамівець видав 31 точний пас з 37, але важливішим є вектор передач. Лічена кількість з них була спрямована вперед. Класних переведень і кросів не було, а обігрувати на дриблінгу Вітя не пробував. Із цікавих відкривань пригадується тільки одна атака з потенційним виходом віч-на-віч, однак Адріан її прочитав завчасно.

Карта пасів Циганкова у першому таймі (верхній скрін) та по перерві (нижній). Майже всі довгі передачі були виконані зі стандартів

Аж на 70-й хвилині була проведена перша дійсно небезпечна дія Циганкова з гри. Вітя відкрився під передачу на хід правим флангом і виконав подачу через усіх гравців у штрафному, однак її на лівому краю прийняв Гутьєррес. Мігель віддав зворотний навіс на українця, а той хитнув захисника та пробив низом – Адріан парирував перед собою, а спроба добивання від Стуані зірвалась через офсайд.

Була ще одна непогана подача на 77-й, але її в останню мить вибив Бартра. Плюс, наш земляк точно навісив зі стандарту під замикання Данджумі, однак нападник не дотягнувся. Подачі Циганкова з кутових також знаходили адресатів. Зрештою, треба відзначити дисципліновану роботу по зонах завершення – Вітя так нічого й не замкнув, але завжди був готовий.

Взагалі, наш земляк сильно додав у активності на м'ячі після 70-х хвилин, коли пройшла серія замін, а Бетіс сів у оборону. Лишень тоді правий фланг Жирони став істинно динамічним, але ефективності було замало. Якщо ж говорити про гру без м'яча, то тут стане зовсім сумно – Віктор програв 6 із 8 єдиноборств на землі, хоча й виграв обидві верхові дуелі.

Втрати м'яча з боку Циганкова стали помітним явищем (особливо в першому таймі), що зрештою вилилось у катастрофу.

Жахлива Жирона втратила все ще до перерви

Звалювати проблеми каталонців на Циганкова не можна – уся Жирона виглядала жахливо. До перерви господарі так і зовсім не грали, завдавши лишень два удари. Хоча один із них цілком міг завершитись взяттям воріт – Адріан парирував постріл Аспрільї.

Ось і вся гострота господарів за перші 45 з гаком хвилин. Підопічні Мічела навіть у штрафний рідко заходили – всього 7 разів.

Другий тайм став значно кращим – особливо в останній 20-хвилинці. Підопічні Мічела навіть гол забили після кутового, який вчергове добре виконав Циганков. У подальшій метушні свіжий Стуані встиг проштовхнути м'яч у ворота. На табло минала 85 хвилина...

На ту мить Жирона давно вже зазнала розгрому. Бетіс відкрив рахунок ще на 7-й хвилині внаслідок свого корнера – Джонні Кардосо виграв верхову дуель у Крейчі та замкнув навіс. 1:0.

На 39-й же хвилині "вердібланкос" подвоїли свою перевагу. На жаль, гол почався із помилки Циганкова на фланзі. Віктор втратив рівновагу й не зміг зберегти м'яч під тиском Іско, а той перевів м'яч вперед по флангу. Перро з лівого краю виконав навіс на правий кут воротарського, звідки пробив Антоні – 2:0.

Ще за дві хвилини Іско додав до асисту гол, замкнувши навіс Еззалзулі. 3:0! Взяттю воріт передувала надзвичайно ефектна контратака Бетіса, в завершенні якої Еззалзулі хитнув захисника й пробив у ближній кут. Гассаніга парирував, однак Абде підхопив відскок і виконав гольовий навіс.

У другому таймі Бетіс впевнено тримав Жирону на дистанції до 70-х хвилин, а потім перейшов у режим "автобусу". Саме ним і пояснюється висока активність каталонців та покращення всіх статистичних показників – але навіть відродити інтригу господарям не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу андалусійців з рахунком 3:1.

Жироні треба приходити до тями, адже відрив від зони вильоту становить всього три очки. Це була вже четверта поспіль поразка підопічних Мічела, а безвиграшна серія досягла десяти турів. Бетіс наблизився до зони ЛЧ на відстань у один заліковий бал.

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