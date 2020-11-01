Чемпіонат Іспанії 2020/21, 8-й тур

Бетіс – Ельче – 3:1

Голи: Санабрія, 7, Тельйо, 29, 56 – Фернандес-Помарес, 60

Нереалізований пенальті: Фекір, 45

Сельта – Реал Сосьєдад – початок о 17:00

Гранада – Леванте – початок о 19:30

Валенсія – Хетафе – початок о 22:00

Бетіс в останніх двох турах зазнав сухих поразок від Сосьєдада та Атлетіко, хоча ще нещодавно міг очолити Ла Лігу. Ситуацію слід було виправляти, але суперник був серйозним – Ельче виграв три з чотирьох останніх матчів. Втім, на Беніто Вільямарін новачка Прімери розмазали: на 7-й хвилині Санабрія метрів з шести замкнув простріл Тельйо, відкривши рахунок, а на 29-й Крістіан відзначився і сам, реалізувавши вихід віч-на-віч – 2:0. До речі, це лише третій гол+пас Тельйо за всю його кар'єру в Ла Лізі.

Перед свистком на перерву з пенальті міг забивати Фекір. Голкіпер врятував Ельче, але вже на старті другого тайму Тельйо увірвався на край штрафного й розстріляв ворота з мінімальної дистанції – в обох його голах асистентом виступав Каналес. Гості на 60-й відквитали один м'яч зусиллями Фернандеса-Помареса, але на більше Ельче не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Бетіса з рахунком 3:1.

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