У четвер, 8 травня, відбувся повторний півфінал Ліги конференцій між Фіорентиною та Бетісом. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Фіорентина – Бетіс – 2:2 (у дод. час, перший матч – 1:2)

Голи: Госенс, 34, 43 – Антоні, 30, Еззалзулі, 97

Влітку Фіорентина придбала Робіна Госенса у берлінського Уніона за 500 тисяч євро, але зобов'язалася виплатити ще 7,5 млн євро, якщо німець зіграє в 60% матчів сезону. Нещодавно латераль досяг потрібної позначки, але Фіорентина точно не пошкодувала про це. 30-річний гравець проводить один зі своїх найрезультативніших сезонів у кар'єрі – саме його дубль у ворота Бетіса вивів Фіорентину в третій поспіль фінал Ліги конференцій.

Челсі вийшов у фінал Ліги конференцій

До слова, в Італії жартують про те, що Робін став "новим спортивним директором" Фіорентини. Він зв'язався з форвардом Баварії Томасом Мюллєром і спробував переконати легенду продовжити кар'єру у Флоренції. "Тоскана прекрасна. Дорогий Томасе, тут гарна їжа і багато сонця", – розкрив Гозенс свої аргументи.

У першому таймі за рахунку 0:1 на користь Бетіса (Антоні забив прямим ударом зі штрафного) Госенс двічі прийшов на розіграш кутового: спочатку він замкнув головою навіс Мандрагори, а потім – навіс Адлі. Так Фіорентина відновила паритет у рахунку після поразки в Севільї тиждень тому.

На 86-й хвилині німець міг оформити хет-трик, проте при спробі замкнути навіс зі штрафного не влучив головою по м'ячу з чудової позиції. Тому головним героєм вечора став не він, а форвард Бетіса Антоні – у додатковий час бразилець у швидкій атаці оформив точний асист на Абде Еззалзулі, і таким чином записав у свій актив гол+пас.

Не дарма в севільському клубі вважають, що Антоні заслуговує на "Золотий м'яч" більше за форварда Реала Вінісіуса Жуніора.

Фінал Ліги конференцій між Челсі та Бетісом буде зіграно 28 травня.

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