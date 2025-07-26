Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Валентина Гомеса – контракт розрахований до літа 2030 року. Згідно з AS, "зелено-білі" заплатили за гравця трохи понад 5 млн євро.

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Як інформує Marca, севільський клуб виплатив клаусулу та придбав 90% прав на гравця. Гомес став сьомим літнім новачком команди після Натана, Альваро Вальєса, Родріго Рікельме, Хуніора Фірпо, Гонсало Петіта і Пау Лопеса.

Попри свою молодість, новий лівоногий центральний захисник Бетіса вже провів 125 офіційних матчів в елітному аргентинському дивізіоні, забивши три голи й віддавши одну гольову передачу. Він провів 10 матчів за збірну Аргентини U-20 і вже деякий час перебував у полі зору великих європейських клубів.

Зокрема ним цікавилися Реал і City Group. Консорціум намагався отримати права на захисника менш як рік тому, але через проблеми з меніском під час медичного огляду підписання контракту було відкладено.