"Зелено-білі" швидко відкрили рахунок. Вже на 11-й хвилині Борха Іглесіас головою замкнув подачу з флангу. Валенсія відігралася на 30-й – Уго Дуро реалізував вихід віч-на-віч.

Бетіс виграв Кубок Іспанії, здолавши Валенсію у серії пенальті – "вердібланкос" перервали 17-річну безтрофейну паузу

Обидві команди мали ще моменти, але відклали визначення переможця аж до серії 11-метрових. У ній забили всі, окрім Юнуса Муси – 19-річний хавбек Валенсії пробив вище. Підопічні Мануеля Пеллегріні реалізували всі свої удари і стали володарями Кубка Короля.

Для Бетіса це третій Кубок Іспанії в історії клубу – попередні були завойовані в 1977-му та 2005-му. У останньому фіналі теж грав Хоакін, який здобув свій другий трофей з "вердібланкос". Різниця між переможними фіналами склала 16 років, 10 місяців і 12 днів.

Цікаво, що Бетіс став першою командою, яка двічі здобула Кубок Іспанії в серії пенальті. Вперше це трапилося в 1977 році проти Атлетіка. Той фінал проходив у Мадриді на Вісенте Кальдерон – стадіоні, який у 2020-му був знесений.