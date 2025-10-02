Іспанські клуби – Бетіс та Райо Вальєкано – зіграли свої матчі єврокубків. Результати і звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, перший тур основного етапу

Райо Вальєкано – Шкендія – 2:0

Голи: Лопес, 28, Перес, 32

Ліга Європи, другий тур основного етапу

Лудогорець – Бетіс – 0:2

Голи: Ло Чельсо, 31, Сон (автогол), 53

У стартовому турі Ліги конференцій Райо Вальєкано здолав албанську Шкендію. Райо створив момент вже на 3-й хвилині. Альваро Гарсія отримав класний розрізний пас від партнера та потужно пробив у ближній кут, але голкіпер врятував свою команду. Пізніше Трехо опинився перший на м'ячі поблизу штрафного, однак знову надійно зіграв воротар Шкендії.

Господарі відкрили рахунок на 28-й хвилині. Пача прорвався по флангу та віддав пас на одинадцять метрів, а там Унаї Лопес в один дотик пробив у нижній кут воріт команди суперника. Вже незабаром Райо Вальєкано розіграв блискучу комбінацію, яку точним ударом завершив Фран Перес – 2:0.

На 63-й хвилині третій гол за Райо забив Оскар Трехо, але взяття воріт не зарахували через офсайд. В підсумку Райо Вальєкано здобув впевнену перемогу.

У матчі Ліги Європи Бетіс зустрічався з Лудогорцем. Іспанці багато контролювали м'яч, але перший момент у грі створив Лудогорець. Станіч ударом здалеку "перевірив" Вальєса. Бетіс відповів пострілом від Рікельме, який відірвався від захисника поблизу штрафного, але у площину не влучив.

Андалусійці змогли забити на 31-й хвилині. Ло Чельсо накрутив кількох захисників Лудогорця та завдав з межі карного майданчика – м'яч від стійки залетів у ворота. Наприкінці першого тайму гості ледь не зрівняли рахунок, після стандарту у виконанні Сона, але сфера пролетіла поруч зі стійкою.

Незадовго після перерви Бетіс збільшив свою перевагу. І цього разу Сон з Лудогорця зіграв невдало, переправивши м'яч у ворота після прострілу з флангу. На 79-й хвилині Ельзальзулі отримав пас у штрафному та пробив у воротах, але м'яч влучив у стійку. Далі Бетіс спокійно довів гру до перемоги.

