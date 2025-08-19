Ельче повернувся до еліти іспанської першості після вильоту в 2023 році – і одразу ж зустрівся з топовим суперником. У гості приїхав фіналіст Ліги конференцій. Новачок Прімери приймав Бетіс, який провів масштабне оновлення складу й не міг розраховувати на свого найкращого футболіста. Через важку травму "вердібланкос" залишились без Іско.

Екс-підопічний Алонсо та кат Барселони прощається з командою

Господарі дали гідний бій андалусійцям. Вони володіли м'ячем аж 67% ігрового часу, активно комбінували між лініями та провели низку небезпечних атак. Втім, клас і досвід підопічних Мануеля Пеллегріні давався взнаки. Бетіс завдав удвічі більше ударів, у чотири рази частіше влучав у площину й награв на 1,86 очікуваних голів. Ельче мав лишень 0,7 xG.

У першому турі Ла Ліги 2025/26 Реал Мадрид зіграє вдома проти непоступливої Осасуни. Спеціалісти betking віддають перевагу "вершковим" – 1,26. Ймовірність перемоги Осасуни оцінена коефіцієнтом 14,00, а нічиєї – 7,00.

Бетіс міг виходити вперед ще на 11-й хвилині після ефектної комбінації на правому фланзі. Бельєрін п'яткою прокинув м'яч повз суперника й викотив м'яч під удар Руйбалю, а той вгатив метрів з 11-ти. Дітуро парирував.

А на 20-й хвилині рахунок таки було відкрито. Руйбаль Гарсія отримав розрізну передачу від Рікельме й вирвався віч-на-віч з голкіпером. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати, хоча Ельче міг відігратись перед перервою – Петро зачепився за м'яч на лівому краю карного майданчика й пробив повз дальню стійку.

У другому таймі Бетіс не змінив стилю гри, шукаючи свої шанси на контратаках. Так вдалося створити декілька моментів, однак реалізація підкачала. Ельче відповідав ще сміливішою грою на м'ячі – навіть голкіпер виходив далеко за межі штрафного й роздавав передачі, формуючи лінію із захисниками.

Хоробрість господарів могла бути винагороджена на 63-й хвилині, коли Родрігес замикав навіс на дальню, але з метру хавбек пробив по горобцях.

Але Ельче не зупинявся, чого не скажеш про гостей. Підопічні Мануеля Пеллегріні діяли все пасивніше й пасивніше. За таку гру прилетіло заслужене покарання – Херман Валера після затяжної перепасовки в штрафному на 81-й хвилині вгатив у лівий нижній кут. 1:1!

Цей гол виявився останнім, попри тиск Ельче в ендшпілі. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Едер Сарабія – екс-асистент тренера у Бетісі – успішно дебютував у Ла Лізі в ролі головного ентренадора, сенсаційно відібравши очки у колишнього клубу.

Хто зайшов у Ла Лігу? Критик Мессі, клуб Луніна і 40-річного Касорли, а ще – арена, яка пам’ятає міні-шедевр Шеви